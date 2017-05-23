凝聚部落情感 台東縣府為15個原鄉部落建聚會所

台東縣政府將為15個原住民部落興建聚會所，介達國小小朋友以傳統熱舞歡慶。（莊哲權攝）

台東縣政府斥資1.5億元，要為15個原住民部落興建聚會所，介達國小小朋友指著海報說：我的家在這裡。（莊哲權攝）

聚會所在哪裡，家就在哪裡！原住民部落聚會所是族人情感的凝聚，也是文化傳承的重要場域，有鑑於部分部落尚無聚會所，台東縣政府爭取到1.5億元，興建15個部落的聚會所，預計2年內完工，縣長黃健庭說，未來還要從前瞻計畫中爭取15億元，改善120多個聚會所。

原住民之部落「聚會所」常久以來扮演著生活教育、祭儀傳承及凝聚部落精神角色，但是隨著時代演進，對原鄉造成衝擊，部分部落不是沒有聚會所，就是太過老舊、空間狹小。

台東縣政府有感於聚會所對於部落之意義，於花東綜合實施方案中爭取1.5億元，將執行卡大地布少年聚會所等15處聚會所興建計畫，預計兩年完成。

「聚會所在哪裡，家就在哪裡；家在哪裡，族人的心就在哪裡」，縣長黃健庭說，在他從政20年中，參加過無數次的部落豐年祭典，深切感受到聚會所不只是保存、延續文化、舉辦祭儀的地方，在精神層面上更是緊緊聯繫著每一個族人的網絡，期盼藉由各部落族人的參與，共同完成最具代表地方特色，並富有在地建築美學之原鄉聚會所。

(中時)