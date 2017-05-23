南投縣魚池國中「紅鑽計畫」 小魚兒雙享泡展成果
南投縣魚池國中3年前結合地方產業、鼓勵學子學習多元技藝，推動「紅鑽計畫」成效不錯，將於6月9日舉辦「小魚兒雙享泡成果發表會」；23日，多名取得製茶、烘焙等證照的學子，由校長林家如率領造訪魚池鄉公所，現場泡茶、沖咖啡、烘麵包，與鄉公所員工分享。
「小魚兒雙享泡」名稱緣起地名與產業之完美結合！小魚兒是林家如的自稱，也象徵「魚池國中校園之池中幼魚」；雙享泡指的是魚池鄉首要農產紅茶，以及新近掘起的咖啡產業。一語雙關，真實傳神。
林家如3年前接任魚池國中校長，先推動紅茶產業、利用課餘帶學子前往位在日月潭的農委會茶改場魚池分場學習製茶技術，才1年多就有29名學子取得製茶師證照。
隨後配合鄉長陳錦倫「3寶加1咖」振興在地產業的理念，帶孩子們學習咖啡萃取；另透過家長會長林俊谷及輔導主任邱慧蓮等協助，去年開班指導學子烤製麵包，又有巫倪旻等多人取得烘焙證照。
今天上午，巫倪旻、王慶喜、巫悅菱等10多名已經通過製茶、烘焙，或同時擁有多張證照的魚池國中學生，由林家如率隊在魚池鄉公所中庭設攤泡茶、泡咖啡，並帶著現烤熱騰騰的麵包拜訪鄉長陳錦倫、魚池村民盧幸助，與鄉公所員工分享，受到讚揚和好評。
他們還計畫即日起到6月8日，分別前往日月潭文武廟、水社壩及埔里中心碑，展開巡迴感恩之旅，感謝鄉里的孕育，並關懷弱勢。
(中時)
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