司改國是會議決議 目擊證人指證須全程錄影

為了減少錯誤裁判與落實無罪推定原則，司改國是會議第1分組今決議，未來目擊證人指證過程應全程錄影，警方也應落實全程錄音影的規定，減少錯誤自白的可能性，此外也應該檢討刑事補償法令，建立無辜受冤案的被害人之社會復歸機制。

分組會議也通過決議，將「修復式司法」法制化，法扶基金會應積極推動修復式司法的服務，除此之外，包括獄政體系及中央、地方教育主管應將此列為重要教育政策；偵查中案件除有串供滅證之虞外，應給予當事人及律師閱卷權的保障。

(中時)