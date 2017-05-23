酒後濫打110 男子出獄再進警局繼續關
獅潭鄉39歲狄姓男子去年11月底因酒後屢次以市話撥打110報案電話，警方以社會秩序維護法開罰，不過狄男因逾期未繳款，苗栗地方法院裁處拘留3日。狄男21日才剛因毒品案出獄，22日隨即到大湖警分局拘留室報到，需待滿3天。
狄男過去是家族及社區的頭痛人物，去年11月29日上午9時許在住處以市話無故撥打110報案專線多通，警方下午4時許到他住處開勸導單後，隔不到一小時，狄男又再狂打，屢勸不聽，依違反社會秩序維護法移送偵辦。
苗栗地院審理後，發現狄自承他是因為酒醉而亂打電話，經勸導後仍不思悔改，處罰鍰3000元，因裁處公文送達時，他因毒品案在看守所服刑，且家人不願代為付款，3月8日即由大湖警分局聲請裁定拘留。
狄男應繳的3000元罰鍰因未在10日內完納，改以聲請拘留，900元折算1日，狄需在大湖警分局拘留室關3天；大湖偵查隊長何文輝指出，狄因案拘留有自己的牢房，必須拘留到25日上午8時，3天3餐至少花費450元，只能由分局吸收，有如全民埋單。
★中時電子報關心您：禁止酒駕，喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。