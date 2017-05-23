酒後濫打110 男子出獄再進警局繼續關

獅潭鄉39歲狄姓男子去年11月底因酒後屢次以市話撥打110報案電話，警方以社會秩序維護法開罰，不過狄男因逾期未繳款，苗栗地方法院裁處拘留3日。狄男21日才剛因毒品案出獄，22日隨即到大湖警分局拘留室報到，需待滿3天。

狄男過去是家族及社區的頭痛人物，去年11月29日上午9時許在住處以市話無故撥打110報案專線多通，警方下午4時許到他住處開勸導單後，隔不到一小時，狄男又再狂打，屢勸不聽，依違反社會秩序維護法移送偵辦。

苗栗地院審理後，發現狄自承他是因為酒醉而亂打電話，經勸導後仍不思悔改，處罰鍰3000元，因裁處公文送達時，他因毒品案在看守所服刑，且家人不願代為付款，3月8日即由大湖警分局聲請裁定拘留。

狄男應繳的3000元罰鍰因未在10日內完納，改以聲請拘留，900元折算1日，狄需在大湖警分局拘留室關3天；大湖偵查隊長何文輝指出，狄因案拘留有自己的牢房，必須拘留到25日上午8時，3天3餐至少花費450元，只能由分局吸收，有如全民埋單。

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(中時)