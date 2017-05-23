徐仁國收入破億 躍升新一代小天王
徐仁國 2009年自歌唱節目出道，卻在戲劇展露頭角，去年更是藉由《38師機動隊》、《購物王路易》發光發熱，韓媒估算他唱片、廣告均有破億的收入，加上戲劇受歡迎後，身價更為上漲，事業有成躍升一線小生，更被冠上「全能藝人」的封號。徐仁國被問到自己一整年的表現，表示是非常積極、有收穫的一年，因此想為自己打上90分的高分。
《購物王路易》由新一代小天王徐仁國、南志鉉、尹相鉉、林世美等人攜手演出，描述以購物為樂的富二代「路易」(徐仁國 飾)，因意外失去記憶，在首爾街頭流浪，被鄉下少女高福實(南志鉉 飾)好心收容，兩個價值觀不同的年輕男女，展開爆笑又逗趣的同居生活。徐仁國為了演出失憶後，對女主角產生高度依賴感，兩人猶如主人跟寵物的關係，還研究起小狗的習性，他笑說：「我真的抱著變身為狗狗的決心投入這次拍攝。」
開拍前他上網看了不少小狗的影片，原本擔心演出會過於可愛、肉麻，卻意外地大獲好評，甚至被冠上「萌寵男」的封號。徐仁國也提到過往身邊友人根本不關心自己的作品，沒想到《購物王路易》的表現，朋友們紛紛稱讚演得很好，讓他感到相當欣慰。
此外，《購物王路易》的演出，為徐仁國贏得網友票選的「接吻王」冠軍，對於這項殊榮，剛聽到雖略感尷尬，但心情似乎很不錯。希望將吻戲如詩一般美麗地傳達給觀眾的徐仁國，提及《購物王路易》中印象最深刻的一場吻戲，是他與南志鉉在釜山舊書街的初吻，兩人在劇中都是第一次，因此要表達出青澀、害羞，有點猶豫的氛圍，而他與南志鉉的良好互動，也讓這場戲成為粉絲心中的「名場面」。
《購物王路易》描述購物成癡的富家少爺，遇到淳樸的鄉下女孩，兩人開始一段甜蜜又俏皮的戀愛故事，東森戲劇台將自5/24(三)晚間10點首播。暑假也將陸續推出熱門韓劇《浪漫醫生金師傅》及《大力女都奉順》。
(時報周刊)
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