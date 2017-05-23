軟銀強打陸續回神 陳冠宇明先發碰硬仗
效力羅德的左投陳冠宇前2次先發都在周二，但今天卻是由羅德王牌石川步掛帥，一度不少人推測陳冠宇可能中繼上場，不過似乎一切只是虛驚一場，日媒23日報導，陳冠宇將於明天於福岡雅虎巨蛋，先發出戰近況火燙、如今悄悄衝上洋聯第2的軟銀，第二度朝本季第2勝叩關。
陳冠宇首戰樂天精采拿下首勝後，前役對戰西武僅撐4.1局失3分退場，最後羅德2比3輸球，陳冠宇也吞下本季第1敗，至今出賽4場，戰績1勝1敗、自責分率2.03，此次再度先發對戰軟銀，將對本季勝投還未開張、曾獲澤村賞的攝津正，攝津本季前3戰表現不佳，但前役對歐力士繳5.1局失2分好投。
陳冠宇本季有1場對戰軟銀的紀錄，當時他中繼上場，投1局被打2安、失1分，對戰自責分率是9.00。此次再度對上軟銀，柳田悠歧、中村晃、陳冠宇前隊友戴斯派耶(Alfredo Despaigne)、內川聖一、松田宣浩等強打陸續回神，近期又有上林誠知竄出，陳冠宇還得避免先失分，想奪勝難度是更高。
(中時電子報)
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