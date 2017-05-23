又遭影射生過小孩 阿妹「非常生氣」怒提告！
天后阿妹（張惠妹）人紅是非多，過去曾因為對外甥女安那疼愛有加，一度令外界誤以為安那是她私生女，近日又遭娛樂名嘴鄭尹翔在節目上影射「歌壇重量級天后剛入行就有小孩了」，令阿妹得知後非常生氣，已委託律師提告，之後也會把結果公開，捍衛清白。
鄭尹翔在節目中爆料某重量級天后在剛入行時就有小孩，還稱之前天后上節目也曾提過孩子的事，後來被一位綜藝長老級人物，為了將此事銷聲匿跡，將影帶版權全部買下。
接著在主持人吳宗憲慫恿下，鄭尹翔更當場說出該天后歌曲「心痛比快樂還要真實」，正是阿妹知名情歌《真實》中的一句歌詞。據《壹週刊》報導，經紀人陳鎮川透露阿妹在得知此事後非常生氣，過去是不想計較，想不到多年後又被拿出來講，所以委託律師提告，並會將結果公開，捍衛清白。
至於在節目上爆料內容遭阿妹提告一事，鄭尹翔對此回應：：「所說的內容並未指名道姓。」
(中時電子報)
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