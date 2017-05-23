吳念真不滿照片「隨便用」 全聯道歉了
導演吳念真今天在臉書發文指全聯福利中心「隨便用」他的照片，據中央社報導，全聯下午正式對外發聲明指出，關於全聯使用吳念真導演肖像權事件，造成導演諸多困擾，深感抱歉。
導演吳念真今早（23日）在臉書發文，因他不知情下，全聯在《生活誌》和報紙廣告使用他的照片，他對全聯總裁徐重仁提出疑問：「總裁，我知道老人家比較不喜歡花錢，全聯也一向講究節省，但是....別人的照片總還是不好隨便拿、隨便用，你說是吧？」
吳念真說他上星期出國，有朋友傳了line給他，問他說：「你怎麼去搶『全聯先生』的生意啦？我說：沒有啊！全聯先生我還挺熟的！」。他一開始覺得全聯應該是用錯照片，「可是...名字的確是我，而那些話我也沒說過。」還提到「昨天一上班，沒想到報紙全版廣告上看到的還是我！我拜託人輾轉請問到底哪裡出了錯？結果....貴公司沒有任何人願意回覆我。」
全聯晚間發出聲明表示，關於全聯使用導演吳念真肖像權事件，造成導演諸多困擾，全聯深感抱歉！
全聯正式聲明如下：
「關於全聯使用吳念真導演肖像權事件，造成導演諸多困擾，全聯深感抱歉！
全聯《生活誌》以往皆以主打商品的代言人作為封面人物，本期全聯《生活誌》以「舒跑鹼性離子水」為主要promote商品，因此廠商與全聯協議，希望將吳念真導演作為《生活誌》封面人物，但廠商在做此規畫時，並未對吳念真導演做任何必要說明，造成導演困擾。
而報紙廣告出現吳念真導演照片及代言商品的相關文案，但卻未出現代言商品，為此全聯承認為內部作業上的嚴重疏失。今日全聯已針對兩份文宣的錯誤親自向吳念真導演說明，並將持續與吳念真導演聯絡，以尋求表達歉意方式。」
(中時電子報)
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