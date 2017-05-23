反一例一休不用支持民進黨 李明賢酸：還算數嗎？

民進黨立委舉行記者會，對一例一休再提修法，讓國民黨文傳會副主委李明賢酸「反對這個政策的人，可以不用支持民進黨！」這句話還算數嗎？。(本報資料照)

民進黨先前用一例一休強勢砍掉勞工七天假，黨團幹事長吳秉叡還曾說「反對這個政策的人，可以不用支持民進黨」，但昨天綠委卻連署要修改勞基法，讓李明賢大酸，「吳秉叡當初的這一句話，還算數嗎？」

民進黨籍立委何欣純、許智傑、邱議瑩等21名立委在昨天舉行記者會，表示將修改勞動基準法，提高每月加班上限，本來休息日加班最少以半天計算，也將改為核實計算。

不過如此修法無疑是給民進黨中央一巴掌，國民黨文傳會副主委李明賢在臉書上就大酸，黨團幹事長吳秉叡曾經說過的「反對這個政策的人，可以不用支持民進黨！」還算數嗎？

李明賢也質疑民進黨當初騙勞工所謂的福利會增加，如今主計處公佈第一季加班費增加1685元，這應該是對勞工有利的數據，為何綠委還要修法？並批評「民進黨這場假球打不下去，行政與立法兩部門都該驅逐出場！」

(中時電子報)