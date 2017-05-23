MLB》致敬傳奇 老爹獲波士頓大學榮譽博士
已退役波士頓紅襪隊傳奇球星歐提茲(David Ortiz)，近日披上學士袍，現身波士頓大學畢業典禮，自波士頓大學校長布朗(Robert Brown)手中親自接下波士頓大學人文博士榮譽學位。
出生多明尼加，「老爹」最高學歷只有高中畢業，畢業後17歲之齡與西雅圖水手隊簽約赴美逐棒球夢，22歲著雙城隊戰袍初登大聯盟，但最輝煌歲月全奉獻給豆城軍，14年紅襪生涯為球隊拿下3只世界大賽冠軍戒，成為紅襪精神領袖。
波士頓大學校長布朗認為，歐提茲在球場上貢獻的一切，足以獲得人文博士學位，「你的基金會至今募集超過2億元，用來幫助這裡和你家鄉多明尼加的孩童，讓他們免於苦難。」
布朗表示，「他啟發隊友潛能、讓球迷們從座椅上站起來，點燃這支歷史悠久的球隊邁向成軍。」儘管歐提茲並未在畢業典禮上致詞，但他仍披上學士袍出席，喜悅之情溢於言表，與會群眾中還不時穿出陣陣「老爹！老爹！」歡呼聲，在場2萬名畢業生和與會來賓都一同與「老爹」見證這一刻。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。