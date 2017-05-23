MLB》致敬傳奇 老爹獲波士頓大學榮譽博士

紅襪「老爹」歐提茲獲頒波士頓大學榮譽博士。(截自波士頓大學推特)

已退役波士頓紅襪隊傳奇球星歐提茲(David Ortiz)，近日披上學士袍，現身波士頓大學畢業典禮，自波士頓大學校長布朗(Robert Brown)手中親自接下波士頓大學人文博士榮譽學位。

出生多明尼加，「老爹」最高學歷只有高中畢業，畢業後17歲之齡與西雅圖水手隊簽約赴美逐棒球夢，22歲著雙城隊戰袍初登大聯盟，但最輝煌歲月全奉獻給豆城軍，14年紅襪生涯為球隊拿下3只世界大賽冠軍戒，成為紅襪精神領袖。

波士頓大學校長布朗認為，歐提茲在球場上貢獻的一切，足以獲得人文博士學位，「你的基金會至今募集超過2億元，用來幫助這裡和你家鄉多明尼加的孩童，讓他們免於苦難。」

布朗表示，「他啟發隊友潛能、讓球迷們從座椅上站起來，點燃這支歷史悠久的球隊邁向成軍。」儘管歐提茲並未在畢業典禮上致詞，但他仍披上學士袍出席，喜悅之情溢於言表，與會群眾中還不時穿出陣陣「老爹！老爹！」歡呼聲，在場2萬名畢業生和與會來賓都一同與「老爹」見證這一刻。

(中時電子報)