男幫友討債 擄女到摩鐵脫衣性侵
張姓男子幫友人向一名女子討250萬元修屋款，沒想到竟夥同沈姓友人到女子工作地點擄人、強押上車，領走她2.7萬元後載往摩鐵拔光衣服監禁，張男更2度性侵得逞，女子獲釋後驗傷報警提告，桃檢依妨害自由、強制性交等罪嫌起訴張男。
王姓男子與一名女子因修繕房屋發生工程糾紛，女子簽下250萬元本票，王男討不到錢，委託46歲張姓友人幫忙討債。張男3月29日上午近9點，找來32歲沈姓友人，到女子中壢工作地停車場埋伏，見她準備停機車，2人隨即上前勒脖強拉上車，以束帶捆住手腳控制行動。
張男強逼女子交出提款卡和密碼，將帳戶內2.7萬元提領一空，沈男拿到其中的5000元後先行離開，張男獨自把女子載往龜山一間汽車旅館，隨即拔光她衣物以防逃跑，一時色慾薰心，以童軍繩將女子雙手綑綁後，性侵得逞。
張男完事後命令女子打電話籌錢，揚言交出30萬元才放人，他則在旁觀看A片，不久又再度精蟲衝腦，2度對女子逞獸慾得逞。女子友人接到求救電話，連忙報警逮人，循線順利救出身心俱提的女子。
張男被逮後矢口否認擄人性侵，辯稱全都是你情我願、兩情相悅，還大言不慚地說：「她是自願跟我上車協調債務，且是她自己不穿衣服往我身上靠過來！」但3位友人都證稱，女子來電喊「救我」，拜託幫籌30萬元，不斷抽泣、哽咽，停車場的行車紀錄器也拍下他們把女子強擄上車，桃檢依妨害自由、強制性交等罪嫌起訴張男，沈男也吃上妨害自由官司，原挨告教唆的王男則因不知情不起訴。
(中時)
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