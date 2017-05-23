春天後母心 快戴口罩防A型流感
今天出太陽，明天下大雨，近日天氣變化大，俗語道： 未食五日節粽，破裘毋甘放，顯示端午節前天氣變化大，民眾應要多注意自身身體，就有醫師指出忽冷忽熱的氣象，讓不少民眾染上A型流感。
據《健康醫療網》報導，台北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科李奕輝醫師表示，預防流行性感冒，就是施打流感疫苗，但去年10月施打的流感疫苗，到現在已經逐漸失去效力，而A型流感比一般感冒有較多的併發症，像是併發中耳炎、肺炎及鼻竇炎的機率高，因此民眾感冒還是要積極就醫治療，才能在診斷出A型流感時，第一時間以克流感治療。如果感冒症狀出現濃痰、發燒及喘，要小心留意，可能有嚴重的併發症。
李奕輝醫師提醒，這一波A型流感多好發於20多歲年輕族群，這年齡族群分布有上班族及學生，因此多出沒於捷運、公車等交通工具，或是學校、補習班甚至工作場所，由於是密閉式空間，較容易傳染他人或被傳染，因此感冒者外出應配戴口罩，以免感染他人，而健康者在閉密空間配戴口罩可預防被傳染流感。
(中時電子報)
關鍵字：流感
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