台南女孩蔡佳穎 24日拼雞尾酒世界冠軍
2017百加得傳世雞尾酒世界大賽德國柏林總決賽，來自台灣台南的24歲女孩蔡佳穎，台灣時間23日清晨，作品「Apostol使徒」晉級世界前八強，為台灣調酒界寫下新的里程碑；24日清晨有機會爭取世界冠軍。
有不錯家庭背景的蔡佳穎，父親在台南市的各大夜市經營韓國料理，是夜市名人，由於她是家裡的獨生女，原本應該是父親事業的接班人，她從小也立志要當總經理，所以大學也選讀高雄餐旅大學攻讀餐飲管理。
但2年前，蔡佳穎到台南老爺行旅上班1年後，臨時被調到夜班當調酒師，竟調出興趣來，為此，還遭到媽媽的強力反對，但她卻堅定自己人生的方向，在國內四處報名參加比賽，用得獎來說服媽媽。
今年4月初，以獨特的作品「Apostol使徒」打敗台港澳調酒好手，取得赴柏林參加總決賽的機會，23日清晨，她再度靠「使徒」打敗世界各國調酒好手，晉級世界前八強。
學調酒不到1年的蔡佳穎，自詡為B ACARDI創辦人的追隨著者，她的雞尾酒用燃燒的肉桂粉創造了五官的震撼，作品「使徒」，用8年的烈酒當基酒，象徵成功前必須煎熬刻苦，燃燒肉桂粉象徵戰火與苦難，故事不僅與自己的調酒生涯息息相關，更緊扣著B ACARDI曲折的製酒歷史，這位來自台南的年輕女孩，24日清晨能否贏得世界調酒冠軍，台灣調酒界均拭目以待。
(中時)
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