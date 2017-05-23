債務糾紛想不開 女留遺書自14樓跳下身亡

40歲趙姓女子從14樓一躍而下，當場頭破身亡，警根據遺書內容，研判是債務糾紛想不開。(劉宥廷翻攝)

40歲趙姓女子從台北南下高雄找工作，疑籌不到錢，竟想不開，今傍晚自暫住的鼓山區友人家14樓陽台一躍而下，當場頭破身亡；警方調查指出，屋內留有1封遺書及其母親電話，根據遺書顯示因債務糾紛，才會想不開，初判是自殺，現場拉起封鎖線由鑑識人員採證，將報請檢方相驗。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

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(中時)