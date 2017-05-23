民眾檢舉交通違規暴增 議員爆：假資料竟也通

去年北市民眾檢舉交通違規數量暴增到35萬件，議員汪志冰發現，法令要求檢舉人應填寫真實姓名與資料，但資料不實仍可檢舉，警方碰到爭議案件，至今未找過檢舉人到案說明。（汪志冰議員研究室提供）

全民瘋檢舉！去年北市民眾檢舉交通違規暴增到35萬件，為市庫注入18億餘元，議員汪志冰發現，法令要求檢舉人應填寫真實姓名與資料，但資料不實仍可檢舉，警方碰到爭議案件，至今未找過檢舉人到案說明，只能剔除檢舉單。她要求，交通違規檢舉應推動實名制，增加裁罰準確性，以防「黑單」。

汪志冰今在議會交通部門指出，民眾人手一機，交通檢舉數量爆增，近3年檢舉熱點分別是松壽路12號、華中橋堤外停車場（華中一疏散門至馬場町）及大安區大安路1段19巷9號前，且檢舉最主要項目都是「違規停車」。

根據交通大隊資料顯示，民眾近3年舉發交通違規件數，從6萬件、15萬件，到去年已暴增到35萬件，裁罰金額同樣可觀，去年達到18億餘元。

汪志冰表示，警察局設置的「交通違規檢舉專區」及《道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，都要求檢舉人須留下真實姓名與聯絡地址，若檢舉違規事實不明確，檢舉人須協助查證。

但根據實測，檢舉人就算填寫假資料也能完成檢舉，警方針對申訴爭議案件，從未找檢舉人到案說明，只能剔除檢舉不實的單據，形成「黑單」。另外她也質疑，現代科技發達，若有心人逕自修改照片再檢舉，警方難以分辨，遭檢舉民眾也不一定記得自己的違規狀況，只能摸摸鼻子繳納罰鍰。

汪志冰認為，檢舉食品安全、環保等案件，都要檢具真實姓名與聯絡方式，與民眾荷包密切相關的交通違規檢舉案件，卻能用假資料，實在不合理，要求市府實行實名制，防止爭議並增加檢舉準確性。

對此，交通警察大隊長王旭昌說，民眾檢舉案件認定較嚴格，若事證不夠明確，又無法聯絡檢舉人說明，就不予舉發。至於推動實名制，由於係則屬中央法令，會立刻報中央修法，朝這方向來推動。

(中時)