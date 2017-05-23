大葉大學謝湘翔圓空姐夢
22歲的謝湘羚外型甜美，從小就懷抱空姐夢，白天在手錶店打工，晚上就讀大葉大學觀光旅遊學系進修學士班，最近遠東航空招募新血，她在指導老師汪祖慧的鼓勵下報考，並一路過關斬將通過面試，將於6月接受訓練並圓夢。
謝湘羚表示，她從小就很嚮往要當空服員，但總覺得要很厲害的人才能考上。她曾經以為空姐只是遙不可及的夢想，直到大二下學期選修「航空服務概論」，曾經擔任泰航空姐的汪祖慧老師，鼓勵她參加空勤培訓中心，還告訴她：「工作經驗有加分作用！」讓原本沒有信心的她，決定要挑戰。
謝湘羚說，考試前她把遠航的考古題都模擬作答，盡可能最好一切的準備，繳交書面資料後，接受遠東航空3次面試，包含中英文自我介紹、英文廣播詞與現場問答。
第3次面試時，她被問到對遠航資遣事件的看法，她認為合理溝通才是最好的解決之道，她相信公司會用智慧處理事情，不應輕易破壞公司長久打造的形象。
汪祖慧指出，謝湘羚會日文，具備第二外語能力，又有服務業打工經驗，這些特質投入航空業都是優勢，大三加入空勤培訓中心後，一直保持認真積極的學習態度，她雖然白天要打工，但把握晚上時間，參與空勤中心的每一堂培訓課程，為了提升英語能力，幾乎每禮拜都跟老師約時間練習英語對話。
今年遠航招募新血有近3000人報考，只錄取25名空服員，謝湘羚靠著一步一腳印的努力脫穎而出，汪祖慧說，相信她在空服業一定有很好的發揮。
(中時)
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