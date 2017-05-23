棒球低潮中輟流浪 少年隊找回

2017.05.23 高雄 ▲小哲曾是棒球隊投手，因傷退出而自我放棄，不喜歡到學校念書，高市少年隊尋回。（呂素麗翻攝）

2017.05.23 高雄 ▲小哲曾是棒球隊投手，因傷退出而自我放棄。（呂素麗翻攝）

小哲（化名）從小就非常熱愛棒球，曾是國小棒球校隊投手，夢想是希望能成為職業棒球選手，改善家裡的經濟，但上國中後因運動傷害黯然退出球隊，此後自我放棄，逃學、逃家與校外朋友四處閒逛，高雄市少年隊日前據報，想盡辦法找回小哲，多方鼓勵他對挫折要逆轉勝，小哲最後感動的與父親相擁而泣，答應爸爸會好好念書。

警方表示，小哲是單親家庭，與父親相依為命，父親靠打臨工維生，經濟狀況並不寬裕，但父親因工作因素有時需到遠地工作，以致疏於管教。

小哲父親向警方表示，小哲本性不壞，從小就非常熱愛棒球，國小是學校的校隊投手，夢想是希望能成為職業棒球選手，改善家裡的經濟，但在國小階段因過度使用手臂，造成運動傷害，上國中不久後，表現不如預期即黯然退出球隊，退出國中棒球隊後，小哲也不喜歡到學校念書，整天遊手好閒。

高市少年隊第3分隊上月下旬接獲教育局通報，指三民區某國中3年級學生小哲已近兩周未到校，分隊校責區小隊長簡世忠獲報後，即前往該校訪視師長，老師表示，小哲在班上是屬於叛逆型學生，「大錯不犯、小錯不斷」，讓師長頭痛不已，經常與同校及他校中輟學生在一起，已多日未返家居住，不知去向。

警方逐一訪查小哲多名友人，並針對可能的落腳處一一查訪，經多日查訪輾轉得知小哲落腳於苓雅區某友人住處，旋即驅車前往該址，恰巧遇見小哲與友人將外出，遂將他帶回，並通知家長領回；警方表示，幸好在小哲未誤入歧途前，及時將他找回。

少年隊員警以同理心及愛心關懷開導，鼓勵小哲對挫折要逆轉勝，打的不只是棒球，而是人生，不要因一時失意就自我放棄，讓身邊關心的親人傷心。

小哲聽完警方鼓勵、安慰的話語當場與父親相擁而泣，並向父親承諾不會再讓他擔心，會繼續完成國中學業。

(中時)