高中畢業生進公立大學比例 新竹市第一名

教育部今公布，104學年高級中等學校普通科畢業生計9萬8624人，其中9萬5313人、96.64％升學，其他則是去就業、未就業或未升學。若依縣市區分，普通科畢業生進入公立大學比例，最高是新竹市的52.31％、最低是基隆市18.19％。

教育部公布「高級中等學校應屆畢業生升學就業概況調查」，104學年高中普通科畢業生，96.64％都去升學；未升學、未就業者有2333人，占2.37％；已就業者666人、其他（遷居國外、死亡或無法聯繫者）312人，各占0.68％、0.32％。

教育部表示，近年普通科畢業生升學率均處於高水準，自95學年的96.11％逐年遞增至97學年的97.19％高峰，隨後選擇補習或準備升學人數增加，致使升學率反轉為逐年緩降，至100學年降至95.29％，而近4年則呈現於96.5％左右微幅震盪，104學年為96.64％。

教育部統計，104學年普通科畢業生進入公立大學比例最多的前3名分別是新竹市52.31％、台北市45％、高雄市43.08％；最低的前3名則是基隆市18.19％、苗栗縣19.94％、新竹縣21.7％。

教育部國教署組長韓春樹表示，新竹市有許多不錯的高中，當地學生幾乎都就近入學，還吸引苗栗等附近縣市學生前來就讀，因此他們畢業生升入公立大學比例最高：至於基隆市，很多學生都被台北市吸走了，造成他們高中畢業生讀公立大學比例最低。

韓春樹說，教育部推動高中職均質化、優質化，每年都會編列經費，鼓勵高中職發展自己特色，辦學績效被肯定了，學生就會就近入學，不用跨區到其他縣市讀。

新竹市高中畢業生讀公立大學比例最高，新竹市教育處長謝傳崇表示，新竹市每年將3成的經費投入教育，加上有竹科，家長社經地位高，他們也比較有意願參與學校事務，因此學生受到好的照顧，升上公立大學比例就比較高。

至於基隆市吊車尾，基隆市教育處長陳素芬說，基隆每年有約800個國中畢業生跑到台北市讀建中、北一女，其他學生留在基隆就讀，表現也都相當不錯，他們會繼續努力，讓每所基隆的高中職都發展出特色，以留住學生。

(中時)