高中畢業生進公立大學比例 新竹市第一名
教育部今公布，104學年高級中等學校普通科畢業生計9萬8624人，其中9萬5313人、96.64％升學，其他則是去就業、未就業或未升學。若依縣市區分，普通科畢業生進入公立大學比例，最高是新竹市的52.31％、最低是基隆市18.19％。
教育部公布「高級中等學校應屆畢業生升學就業概況調查」，104學年高中普通科畢業生，96.64％都去升學；未升學、未就業者有2333人，占2.37％；已就業者666人、其他（遷居國外、死亡或無法聯繫者）312人，各占0.68％、0.32％。
教育部表示，近年普通科畢業生升學率均處於高水準，自95學年的96.11％逐年遞增至97學年的97.19％高峰，隨後選擇補習或準備升學人數增加，致使升學率反轉為逐年緩降，至100學年降至95.29％，而近4年則呈現於96.5％左右微幅震盪，104學年為96.64％。
教育部統計，104學年普通科畢業生進入公立大學比例最多的前3名分別是新竹市52.31％、台北市45％、高雄市43.08％；最低的前3名則是基隆市18.19％、苗栗縣19.94％、新竹縣21.7％。
教育部國教署組長韓春樹表示，新竹市有許多不錯的高中，當地學生幾乎都就近入學，還吸引苗栗等附近縣市學生前來就讀，因此他們畢業生升入公立大學比例最高：至於基隆市，很多學生都被台北市吸走了，造成他們高中畢業生讀公立大學比例最低。
韓春樹說，教育部推動高中職均質化、優質化，每年都會編列經費，鼓勵高中職發展自己特色，辦學績效被肯定了，學生就會就近入學，不用跨區到其他縣市讀。
新竹市高中畢業生讀公立大學比例最高，新竹市教育處長謝傳崇表示，新竹市每年將3成的經費投入教育，加上有竹科，家長社經地位高，他們也比較有意願參與學校事務，因此學生受到好的照顧，升上公立大學比例就比較高。
至於基隆市吊車尾，基隆市教育處長陳素芬說，基隆每年有約800個國中畢業生跑到台北市讀建中、北一女，其他學生留在基隆就讀，表現也都相當不錯，他們會繼續努力，讓每所基隆的高中職都發展出特色，以留住學生。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範