觀旅局邀民眾到台南遊水庫兼賞花
黃文博／台南報導
盛夏酷暑就是玩水的季節，「2017台南市水域遊憩體驗活動」開始受理報名，這個每年度預約報名幾近秒殺的水域遊憩體驗活動，即將配合新化區虎頭埤阿勃勒花季展開首波活動，觀光旅遊局邀請全國民眾到台南來遊水庫兼賞花。
觀旅局表示，今年的活動將結合虎頭埤阿勃勒花季、德元埤荷蘭村風車節聯合舉辦，讓民眾能參與地方節慶活動，同時在幽靜的埤塘風光，體驗悠遊自在的水域遊憩活動。
「2017台南市水域遊憩體驗活動」分別在6月4日及6月10日至6月11日於新化區虎頭埤；7月29日至7月30日及8月5日至8月6日於官田區葫蘆埤自然公園；9月2日至9月3日於新營區天鵝湖公園；10月7日至10月10日及10月14日至10月15日於柳營區德元埤荷蘭村等地登場。
觀旅局說，今年活動委託國立高雄海洋科技大學承辦，該校團隊具相當豐富的水域遊憩活動經驗，其所聘請的教練，均有專業合格執照及多年實務經驗。
在體驗活動中更規畫了指導民眾水域遊憩必要相關安全知識、器材操作技巧及實作體驗，並提供含口哨之救生衣予民眾穿著，為維護保障民眾活動安全，活動全程均有救生艇、救生員待命並協助戒護及救援工作，民眾可安心參與活動。
這次的活動報名方式可採預約及現場報名，相關活動訊息可至「台南旅遊網」、或活動臉書查詢。
(中時)
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