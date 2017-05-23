巴拉刈禁令 農民搶貨「一天一百箱也不夠賣」
農委會為防自殺者食用，宣布「巴拉刈」除草劑七月一日起禁用以來，農民恐慌大搶購囤積，農藥行說「一天一百箱也不夠賣」，已斷貨五天，農民陳情縣議員鍾明馨「如果怕人喝巴拉刈自殺而禁，也應禁止賣火炭」，要求縣府給個交代。
農委會主委林聰賢十二日宣布七月一日巴拉刈禁令後，隔天雲林縣農藥行門庭若市，指定買巴拉刈，單位不是「瓶」而是「箱」。
西螺鎮農藥行業者蕭凱升說，農委會宣布的隔天，有農民一次載走五箱，那是他店裡一半的量，現在每天都有菜農來問巴拉刈，這五天來完全沒新貨。
蕭凱升說，他的農藥行原本一天可進貨10箱（一箱六瓶）巴拉刈，現在一瓶也沒有，貨到時誰先來誰就買，「現在一天一百箱也不夠賣」。
農民表示，採收後菜畦會長雜草，噴巴拉刈一天就會枯萎，如果政府不給個合理交代，一定集體到農委會噴巴拉刈。
縣議員鍾明馨接獲農民陳情拜託買巴拉刈，他表示巴拉刈現在大缺貨中，農藥行建議改買其它品牌，但替代品較貴、效果差。
代噴業者也反彈說，當初為了能噴巴拉刈而花上萬元考證照，結果才一年就禁用，要求政府退費。
鍾明馨質詢動植物防疫所主任廖培志農委會是甚麼理由要禁巴拉刈？廖培志表示，因喝巴拉刈死亡者多。鍾明馨表示，若為防治自殺而禁，煤炭應也不准賣，以避免燒炭自殺。
從醫院檢驗師轉行賣農藥的蕭凱升表示，巴拉刈只要喝一口，身體組織就會纖維化，喝巴拉刈尋短會死得很痛苦，但噴在雜草會與土壤團粒結合，隨陽光分解，對農民而言是對付雜草便宜又快速的方法。
(中時)
關鍵字：巴拉刈
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