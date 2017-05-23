南門護理之家火警 4人解剖確認活活被燒死

恆春南門護理之家火警，4名罹難者皆生前燒嗆致死。（圖／本報資料照片）

恆春南門護理之家4死55傷意外，屏東地檢署檢察官會同法醫針對4名罹難者遺體進行解剖，發現4人氣管均有吸入性煙塵，認定是生前燒嗆致死，但因相關火場鑑定報告尚未出爐，屏檢指出，需等鑑定結果確定才能釐清起火原因。

且起火點208室其中一名生還者葉姓男子，傷重轉往高雄海總仍插管接受治療，警方目前還無法製作筆錄。從照服員餵飯結束到起火的關鍵15分鐘到底發生什麼事？成為案件亟欲還原的重要片段。

(中時)