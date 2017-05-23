黑心！精神科用藥遭竄改效期 已售出9萬顆過期藥

精神疾病用藥遭竄改藥品效期！繼正露丸之後，衛福部食藥署今再查獲國內有經銷商，竄改用於治療思覺失調症等精神疾病的「金平膜衣錠5毫克」效期，問題批號為「E1235」及「E1238」，均已全面下架，但業者已賣出9萬多顆。

食藥署在該署的例行藥品不良品通報中，接獲有社區藥師反應「金平膜衣錠5毫克（Zypine film coated tablets 5mg）」品質疑似有變色等異常狀況，食藥署在告知持有該藥品許可證的廠商「幸生實業股份有限公司」，該廠商調查發現，疑似是經銷商「宇碩興業有限公司」竄改藥品效期，並捏造出兩個不存在的批號：「E1235」和「E1238」。

食藥署藥品組簡任技正陳可欣表示，目前掌握批號「E1235」的藥品，已於2016年11月3日到期、至今逾期超過半年，但效期被業者竄改為2018年3月28日，另一批號「E1238」則尚未掌握到完整數據。目前新北市衛生局在現場將庫存品封存共計8.5萬多顆，但業者已賣出9萬多顆，已請藥師公會全聯會、以及各縣市衛生局，協助通知相關醫療機構及藥局進行下架回收。

馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師、台灣專注力研究學會理事長臧汝芬說，該藥是思覺失調症患者吃的藥，一旦過期，將使得藥效降低，導致患者更加不受控制。她解釋，思覺失調症患者有時會出現妄想、錯覺和幻覺，得靠藥物來抑制，否則易受幻覺控制，然而，一旦藥效降低、甚至失效，嚴重時，患者可能會遭聲音控制思想和行為，做出自傷或傷人的舉止。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，該藥健保價每粒59元， 2016年申報量為7萬2419粒，除了「金平膜衣錠5毫克」，國內同成分、同劑型規格的藥品尚有18項，「金」藥的用量僅佔0.8% 、去年使用人數為851人，比率並不算高。

食藥署呼籲，民眾手邊若有該兩批號的藥品，應立即停止使用，未來將公布退換貨機制，全案已依違反《藥事法》移送台灣新北地檢署偵辦，最高可處10年以下有期徒刑，得併科最高1億元罰金。

(中時)