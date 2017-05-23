中市民進黨議員提案 特赦陳水扁
台中市議員何敏誠今天（23日）發起無罪、無條件特赦前總統陳水扁連署，獲其他民進黨籍市議員響應。他強調，民主國家沒人在關總統，這是政爭造成的，陳水扁為國奉獻，不該受盡凌辱，「他的恥辱就是全台灣人的恥辱！」呼籲中央政府特赦陳水扁。
何敏誠今天在市議會發起「建請中央無罪、無條件特赦陳前總統水扁，並赦免歷任總統刑事案件之責，減少對立，促進全國團結，建全國家發展。」提案連署活動。
「呼籲中央以大局為考量，妥善運用總統權力特赦陳水扁！」何敏誠細數陳水扁對台灣貢獻良多，8年的任期，總預算數10兆大力建設，台中受惠包括74線環市公路、鐵路高架化
、水湳機場遷移清泉崗並升格國際機場、台中國家歌劇院及台中捷運綠線等多項建設。
何敏誠強調，全世界沒有民主國家在關總統，這幾乎可斷定是政爭，前美國總統福特上任後，也赦免涉水門事件的前總統尼克森；南韓金大中當選總統，促成兩位卸任且服刑的前任總統全斗煥、盧泰愚特赦。
市議員邱素貞說，陳水扁現在保外就醫，但內心還是充滿無奈，常擔心不知道那天被抓進去，經常睡不好，對身體、精神都是大折磨，不應身陷囹圄。
何敏誠希望中央參考各國紛紛特赦前總統，減少對立，以維持社會和諧，國家團結。
(中時)
關鍵字：陳水扁
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