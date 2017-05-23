林內鄉台灣獼猴出車禍 母猴倖存小猴死胎
林內鄉台三線旁台灣獼猴群集，吸引大批民眾圍觀餵食，該處剛好是轉彎處，往來車速快險象環生，首當其衝的不是人，是獼猴；兩週前一隻母猴遭撞，送到特生保育中心急救後，產下一隻已死的小猴。
雲林縣府農業處表示，該處交通隊已劃設紅線禁止停車，端午連續假期請勿再去看猴、餵食，林內分駐所員警也會前往現場勸導禁止違停。
林內鄉與竹山鎮台三線交界處旁的山坡，有獼猴出破已十幾年，因民眾固定餵食，族群越來越大，今年獼猴群生了一隻小白猴，更吸引大批民眾停在路邊看猴，對呼嘯而過的車輛視而不見。
馬路對向就是濁水溪，部分猴子會想過探索，兩周前一隻體態圓滾的獼猴過馬路時遭車子撞擊，被一名歐巴桑所救，通報縣府農業處。
森林保育科長陳炳坊表示，人員抵達時母猴奄奄一息，但看不出懷孕；送抵集集特生中心後隔天，接獲通知母猴倖存但生下死胎，目前仍在加護照料中。
陳炳坊說，居民表示獼猴被撞已不是第一次，善心人士看到屍體通常主動埋掉。該地車速至少時速50、60，獼猴即使跑不了那麼快。
端午連續假期將到，縣府擔心大批遊客又來，23日緊急前往林內分駐所拜託管制該地交通。交通隊已在該處劃紅線，全面禁止違停。
(中時)
關鍵字：獼猴
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