林內鄉台灣獼猴出車禍 母猴倖存小猴死胎

林內鄉台三線旁的台灣獼猴出沒區，經常有民眾忘情在路旁賞猴，陷於身命險境而不自覺。（周麗蘭攝）

小白猴誕生後，只要被貼上臉書一次，民眾就一窩蜂來看。（周麗蘭翻攝）

林內鄉台三線旁台灣獼猴群集，吸引大批民眾圍觀餵食，該處剛好是轉彎處，往來車速快險象環生，首當其衝的不是人，是獼猴；兩週前一隻母猴遭撞，送到特生保育中心急救後，產下一隻已死的小猴。

雲林縣府農業處表示，該處交通隊已劃設紅線禁止停車，端午連續假期請勿再去看猴、餵食，林內分駐所員警也會前往現場勸導禁止違停。

林內鄉與竹山鎮台三線交界處旁的山坡，有獼猴出破已十幾年，因民眾固定餵食，族群越來越大，今年獼猴群生了一隻小白猴，更吸引大批民眾停在路邊看猴，對呼嘯而過的車輛視而不見。

馬路對向就是濁水溪，部分猴子會想過探索，兩周前一隻體態圓滾的獼猴過馬路時遭車子撞擊，被一名歐巴桑所救，通報縣府農業處。

森林保育科長陳炳坊表示，人員抵達時母猴奄奄一息，但看不出懷孕；送抵集集特生中心後隔天，接獲通知母猴倖存但生下死胎，目前仍在加護照料中。

陳炳坊說，居民表示獼猴被撞已不是第一次，善心人士看到屍體通常主動埋掉。該地車速至少時速50、60，獼猴即使跑不了那麼快。

端午連續假期將到，縣府擔心大批遊客又來，23日緊急前往林內分駐所拜託管制該地交通。交通隊已在該處劃紅線，全面禁止違停。

(中時)