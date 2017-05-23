排灣族博士藝術家陳惠蓮 作品紀錄原民少女悲情歷史
三地門鄉陳惠蓮是唯一擁有藝術博士學位的排灣族藝術家，她在博士研究期間開始重新找回自己的文化，並以多元材質製作傳統藝術。她曾在學生時期見到同族被賣入妓院的少女，讓她難過哭了，這段經歷也成為她的作品「百步蛇之死」。
陳惠蓮原本學護理，畢業後從事護士工作沒多久，就發現並非自己想要的人生。離職後到台北工作，認識從香港到台北的先生，兩人到香港結婚成家，她才開始追求自己的興趣，一路取得澳洲皇家墨爾本理工大學藝術系學士、碩士及博士學位。
從小在都市長大，陳惠蓮對自己的排灣族文化並不熟悉，就讀博士期間才開始鑽研，到部落向VUVU們蒐集各式傳統圖騰，博士論文也以「圖騰誌」為題，並以多元材質來創作傳統圖騰和藝術，同時探討原住民的歷史與現代、文化轉向等議題。
她說，傳統排灣族藝術已經很多人在做了，所以她要創作不一樣的傳統藝術，像是用大頭針拼製圖騰。在作品「漢化」中，她以漢人拜拜的香製作排灣族圖騰，以香緩慢燃燒象徵原住民文化在漢文化強勢影響下，逐漸消失。
她在台北求學時曾誤闖風化區，妓院中一名和她同齡的同族少女，透過鐵窗跟她對望，她難過到邊逃跑邊哭，永遠忘不了那眼神。後來她讀到詩人莫那能的《百步蛇死了》，描寫原住民少女大批被賣到妓院的年代，她以此創作，把排灣族少女頭冠放在蛇藥酒罐中，外面圍著鐵欄，上面一顆紅燈泡，紀錄這段悲慘歷史，未來不要重導覆轍。
(中時)
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