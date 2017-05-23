壢新醫院志工媽媽巧手 廢棄皮革成新包包

壢新醫院志工媽媽余牡燕平時在醫院擔任志工，引導民眾就診掛號，她也熱愛裁縫，更無師自通將二手衣物製成美麗的包包，希望推廣愛物惜福的理念。(賴佑維攝)

桃園市壢新醫院志工媽媽余牡燕負責引導民眾就診掛號，親切的她讓不少病患印象深刻。余牡燕也熱愛裁縫，更無師自通將二手衣物製成美麗的包包，雖大受親友好評，卻堅持不對外販售，只希望推廣愛物惜福的理念。

余牡燕退休前在鞋廠工作，雖在商品展示部門，並未接觸到生產線，但是她發現鞋子製作裁切下來的布和皮革都是丟棄處理，她覺得相當可惜，因此經過鞋廠同意後，收集廢棄的零碎皮料，開始了裁縫創作之路。

完全沒有相關經驗的余牡燕有了大量材料，放膽嘗試各種包包製作，她反覆研究各類包包的設計與縫製手法，翻遍裡裡外外每個細節，再揣摩繪製圖稿、打版打樣，再加入自己使用的需求與創意，做工也就越來越純熟精巧。她說，所有作品都是非賣品，也不接受預訂客製，只希望藉此推廣愛物惜福，讓大家都能珍惜資源。

(中時)