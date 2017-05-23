屏東泰武鄉排灣族6村特色 阿瀨畫給你看

排灣族藝術家阿瀨以泰武鄉6村特色代表物，繪製一面圖徽，顏色鮮豔充滿濃濃排灣風，希望更多人認識泰武。（潘建志攝）

排灣族藝術家阿瀨以泰武鄉6村特色代表物，繪製一面圖徽，顏色鮮豔充滿濃濃排灣風，希望更多人認識泰武。（潘建志攝）

屏東泰武鄉排灣族藝術家阿瀨（漢名秦榮輝）從小罹患腦性麻痺，卻擋不住深藏的藝術靈魂，喜歡繪畫和寫詩。為了讓更多人認識泰武鄉，他以鄉內6村特色的代表物繪製一面圖徽，顏色鮮豔充滿濃濃排灣風，也希望帶動更多人到部落旅遊。

阿瀨說，泰武鄉6村各自有極鮮明特色，他選了6項代表物。武潭村是小米，一年可收成3次，不但為全鄉之最也為全國最豐；佳平村保留許多排灣族傳統習俗及祭祀，努力傳承傳統文化，故選鷹羽為代表；佳興村的木雕全國知名，出了許多國寶級大師，是藝術之村，因此以琉璃珠為代表。

泰武村是咖啡，不但盛產也遠近馳名，已建立品牌；萬安村有豐富河川水資源，培育出最好吃的芋頭，故選為代表；鼻笛是排灣族傳統樂器，平和村有許多傑出鼻笛演奏家，像國寶級大師謝水能，說到平和自然想到鼻笛。這6項代表物圍繞著中間的北大武山，北大武是排灣族聖山，也是族群發源地。

阿瀨因腦性麻痺，繪圖必須一筆一筆慢慢畫，異常辛苦，一幅畫最少要花一周。他的作品內斂沉穩，以簡單物體構成複雜構圖，多以黑白呈現，只有少數彩色。

他說，覺得煩躁、情緒想要被撫平時，才會畫彩色。這次為了呈現泰武鄉的多元美麗，圖徽才以彩色繪製，也希望更多人藉由他的繪畫認識泰武，也歡迎大家到泰武旅遊。

(中時)