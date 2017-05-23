機電廠倒閉 竹市兩市政工程被迫停工
新竹市香山行政大樓及光武國中新校舍工程案，傳出因機電工程廠商破產倒閉，造成工程被迫延宕，竹市府、會甚為關切，23日共同前往兩地會勘，盼找出因應之道，讓工程盡速完工。
林智堅今天一整天與市議會進行市政會勘，對於兩項工程延宕，強調沒入廠商履約保證金，並進行工程結算及舉行重新招標，香山行政大樓預計明年2月完工，光武國中新校舍則在今年9月。
林智堅表示，過去因公開招標往往衍生廠商低價搶標的現象，造成劣幣逐良幣，他責成相關局處，將來需依「評分及格最低標」評選控管工程品質，採購金額達500萬元以上的景觀工程，或1500萬元以上的其他工程，除特殊狀況外，一律採「評分及格最低標」或「最有利標」，透過評選方式控管工程如期如質，汰除劣質廠商。
議長謝文進統整各黨團意見後指出，建議市府盡速辦理機電工程終止契約後的各項結算及重新招標作業，務必在預定期程內完工。
(中時)
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