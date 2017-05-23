日本來台旅遊3天2夜只需5000元 蔡正元質疑小英政府貼錢

（圖／取自蔡正元臉書）

蔡正元晚間在臉書表示，日本某電視台在介紹來台旅遊，3天2夜只需要20000日圓，換算新台幣5000餘元。蔡正元質疑蔡英文政府，是否貼錢讓日本人來台灣旅遊。

網友表示，「蔡英文說來台觀光的人數不減反增，漂亮數據後面就是撒錢補貼！」「在自己國內就5000能玩什麼？」

(中時電子報)