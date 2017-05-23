沒玩過的快來！ 竹市保留超夯3大兒藝節遊具
新竹市兒童藝術節在上月風光落幕，叫好又叫座共吸引23萬多人，市府為感謝民眾支持，宣布將保留「風的飛行器」、「風兒滾滾來」與「乘風破浪」3項大型兒童遊具裝置。
兒藝節設置的原創遊具都是園區廠商和贊助單位的捐助，帶給兒童歡樂的回憶，提供五感體驗，目前留下的「風的飛行器」、「風兒滾滾來」與「乘風破浪」外，另設於現場的盪鞦韆，市府紙未來將進行檢測，保留5座較完善的鞦韆，強化其結構並增加安全地墊。
此外，「風兒滾滾來」因屬臨時性支撐設施，不易長久使用，底部將改成創意造型之磨石子滑梯，透過各種坡度變化及滑梯童趣造型，產生不同玩法與趣味，期能增加兒童歡樂時光與快樂的回憶，其餘二組遊具則不做硬體設施更動。
飛機造型「風的飛行器」原為活動之劇場舞台，不開放民眾攀爬進入，而是改作為裝置藝術供民眾開心拍照打卡，其餘二組設施均可讓民眾進入遊玩。市府會以限乘人數及不定期評估使用狀況，考量汰除或予加強設備，以維持使用安全。
城市行銷處表示，兒藝節所設置之設施多屬臨時性，為保留部分受歡迎之遊具長久使用，將進行遊具結構的強化，與安全設施的增設。
(中時)
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