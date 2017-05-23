10萬人夜宿停車場搶位 議員轟台北智慧城市玩假的

台北市車位一位難求，每年有近10萬人熬夜排隊，搶公有月租停車場1.2萬個車位，議員戴錫欽痛批，柯市府標榜智慧城市，2年來卻未解決問題，根本玩假的。(戴錫欽議員研究室提供)

台北市車位一位難求，每年有近10萬人熬夜排隊，搶公有月租停車場1.2萬個車位，議員戴錫欽今指出，柯市府標榜智慧城市，民眾原本寄望可解決夜宿排車位問題，但2年來狀況未改，市府2年增設2萬多個收費格位，路邊停車費增收超過5億，卻未改善停車福祉，對上萬名車主的無奈視而不見。

戴錫欽指出，停管處轄管的77個停車場共有2萬615格停車位，仍頻發生場內車位供不應求情形。據了解，每個月排隊申請車位超過8833名民眾，每2個月排隊申請車位則為9657名民眾，每3個月排隊申請車位約621位民眾，每半年申請車位民眾則有1504名。

他發現，這77處停車場中，竟有11種受理申辦停車位時間，從上午5時到夜間零時都有，通常民眾會在受理申辦前12小時開始排隊，導致每年約有9萬多人受排隊之苦，常常下班就排隊，徹夜睡停車場。另外，也有民眾因卡到上班時間，根本無法到場排隊。

戴錫欽要求，市府既然推動智慧城市，就應把申辦車位列入推動項目，提出兼具公平和民眾權益的改善方案，用直播抽籤或新方法試辦，減少不人道的排隊情形，若成效不錯再擴大辦理。

對此，交通局長張哲揚說，曾考慮過抽籤或是網路登記，但多數民眾希望排隊，77個停車場申辦時間不同，是因居民各有需求，有詢問過大家較能接受的時間；對於試辦計畫，停管處長張滋容承諾，會盡快與里長、居民溝通，3個月內研議辦法。

(中時)