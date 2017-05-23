10萬人夜宿停車場搶位 議員轟台北智慧城市玩假的
台北市車位一位難求，每年有近10萬人熬夜排隊，搶公有月租停車場1.2萬個車位，議員戴錫欽今指出，柯市府標榜智慧城市，民眾原本寄望可解決夜宿排車位問題，但2年來狀況未改，市府2年增設2萬多個收費格位，路邊停車費增收超過5億，卻未改善停車福祉，對上萬名車主的無奈視而不見。
戴錫欽指出，停管處轄管的77個停車場共有2萬615格停車位，仍頻發生場內車位供不應求情形。據了解，每個月排隊申請車位超過8833名民眾，每2個月排隊申請車位則為9657名民眾，每3個月排隊申請車位約621位民眾，每半年申請車位民眾則有1504名。
他發現，這77處停車場中，竟有11種受理申辦停車位時間，從上午5時到夜間零時都有，通常民眾會在受理申辦前12小時開始排隊，導致每年約有9萬多人受排隊之苦，常常下班就排隊，徹夜睡停車場。另外，也有民眾因卡到上班時間，根本無法到場排隊。
戴錫欽要求，市府既然推動智慧城市，就應把申辦車位列入推動項目，提出兼具公平和民眾權益的改善方案，用直播抽籤或新方法試辦，減少不人道的排隊情形，若成效不錯再擴大辦理。
對此，交通局長張哲揚說，曾考慮過抽籤或是網路登記，但多數民眾希望排隊，77個停車場申辦時間不同，是因居民各有需求，有詢問過大家較能接受的時間；對於試辦計畫，停管處長張滋容承諾，會盡快與里長、居民溝通，3個月內研議辦法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。