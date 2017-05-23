山區水氣充足 南化水庫蓄水量回升
天氣逐漸進入梅雨季節，也是南台灣水庫大量蓄水重要的時機，近期山區午後間歇性降雨不斷，讓南化水庫蓄水量明顯增加，水位回升約5公尺，蓄水率達到47%，增加2成南化水庫水量，而嘉南地區一期稻作已開始收割，可望減輕曾文-烏山頭水庫水情。
南化水庫今年因春雨較少，讓水庫險些「見底」，幸好天候狀況將進入梅雨季節，可讓水庫「解渴」。近日山區午後間歇性降雨不少，加上南化水庫上游甲仙攔河堰有效越域引水的挹注下，南化水庫蓄水量進帳約有1800萬噸。
根據統計，南化水庫蓄水量目前約4474萬噸、蓄水率47%、水位已達168公尺，對比上個月同期2719萬噸、蓄水率28%、163公尺的水位，明顯增加1755萬噸，蓄水率也提升19%；氣象局預計本周仍有梅雨鋒面報到，應可再增加不少水量。
嘉義、台南及高雄地區雖目前仍處一階限水，但各主力水情都有改善的跡象，南區水資源局對解除一階限水保持樂觀態度，南區水資源局副局長簡振源表示，除了幾波鋒面降雨增加蓄水外，一期稻作現已可開始收割，讓農業用水大幅減少，這些都可為水庫減壓。
曾文-烏山頭水庫目前蓄水量約1億641萬噸，雖兩水庫增加的蓄水量並無南化水庫來的明顯，但水情已沒有以往緊繃。簡振源也說，要擺脫旱象，仍待進一步觀察，未來若梅雨鋒面的降雨情況佳，不排除可望解除一階限水。
(中時)
關鍵字：南化水庫
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