資深男主播爆「開最貴的房」陸客也凍未條
全世界的飯店都在比星星，從五顆一路比到九顆，不過資深新聞主播戴忠仁就開玩笑稱可以帶大家「去開最貴的房間」，而且地點就在台灣。
主持《國寶檔案》多年的戴忠仁說，大飯店的套房沒啥了不起，總統套房也多得很，但能有張大千、吳昌碩、黃君璧、任伯年等大畫家為伍的總統套房，全世界只有台北圓山大飯店。
戴忠仁在新書《從四萬到千萬的滋味--戴忠仁的國寶檔案2》介紹掛了21件名畫的圓山大飯店總統套房，表示這哪是房間，根本就是小型美術館，書房入口掛著張大千潑墨，套房內迴廊都是大畫家的條屏，爆料「多年前曾有大陸客出價新台幣2億4千萬買吳昌碩的四條屏，可見圓山的總統套房有多高貴！」
戴忠仁在書中還首次揭露台北另外一家大飯店的名畫被偷的真實故事，他笑稱現在可以不用花大錢去開房間了，新書「從四萬到千萬的滋味」現在在誠品等各大書局、網路書店都上架了。
(中時電子報)
關鍵字：戴忠仁、
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