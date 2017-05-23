新營文化中心演藝廳改建 翻轉鄉鎮藝術氣息
台南市政府文化局在2015年改建新營文化中心演藝廳，2016年落成啟用後，讓大新營地區民眾可享有高規格的展演空間，增加地方藝術氣息，也帶動不少人潮、商機進駐，每年售票場次則從16場增加至52場，平均票房達6成，翻轉新營的人文藝術氣息。
「一個好的文化中心可帶動提升地方的發展」民治文化中心管理科長陳修程這樣說，陳修程可稱為新營文化中心演藝廳改建計畫幕後重要的推手，其利用經營台南文化中心的經驗模式，複製到新營文化中心，希望為地方改造一個良好的藝術空間。
新營文化中心演藝廳因軟硬體設備不足，南市府自2013年起籌措經費、規畫設計內部空間，2015年動工興建並於同年底完工落成，而演藝廳啟用營運至今，各方面其實都有顯著的提升。
據資料統計，演藝廳活動展出時間2013年僅91天，改建後，去年活動時間長達140天，一年將近三分之一的時間都有文藝活動，不僅如此，民眾對於買票入場觀賞演出的概念也大幅提升，去年52場的售票場次，每場票房平均都有6成，陳修程指出，這樣的成績一般至少要5年才能達到。
陳修程說，新營文化中心演藝廳將格局放大，除讓新營民眾觀賞外，更希望吸引雲嘉嘉民眾前來觀賞，改建後的文化中心不僅軟硬體更新，節目的質感也跟著提升，現有不少知名劇團相爭敲定時間演出，許多民眾都相當期待，也見證新營地區這2年來在藝術文化氛圍上的改變。
(中時)
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