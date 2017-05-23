愛心送粽16年 她們都是溫媽媽！

溫媽媽們送愛心粽，長達16年不間斷。（楊明峰攝）

「我們都是溫媽媽！」桃園家扶中心的中壢溫媽媽愛家服務志工隊，雖然大多不姓溫，卻都是「充滿溫暖的媽媽」。60個「溫媽媽」，今年製作1700顆粽子，23日透過愛心車隊，分送85個弱勢家庭，16個年頭已用2萬多顆粽子，溫暖近千戶家庭的心與胃。

(中時)