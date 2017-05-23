中華小將戰U12不只爭冠 方穎豐追求寓教於樂
2017年第7屆U12世界盃少棒錦標賽將在7月在台南點燃戰火，中華隊也正式於23日成軍，這支由華南金控盃冠軍台東縣隊為主體的球隊，不少小球員都是首度當國手，期望替國家贏回冠軍，此外，擔任執行教練的豐田國小校長方穎豐也希望練球之餘，安排一些活動，「讓球員們有像在學校的感覺！」
此次U12的中華隊18人名單，以台東縣隊為主體，共有6位球員入選，台北市有3人，亞軍新竹縣、季軍宜蘭縣及殿軍新北市各2人，高雄市、台中市、台南市則各有1人，預計會在球員們6月初完成畢業考後，在台南市展開集訓。今天出席的台灣棒球協會理事長廖正井和台南市長賴清德，皆許下冠留台灣的心願，不過除拚冠，方穎豐也重視小球員的多元發展。
「不讓他們只練球、拚實力！」方穎豐5年前成立豐田國小少棒隊，一路經營球隊到現在，他比起讓球員們看勝負、爭冠軍，更重視球員的多元發展，這次擔任中華隊教練，他也期望用這種寓教於樂的方式帶領這群小球員，「我除了是教練、也是老師，球員們只練球，那樣他們也受不了，一天大概練習6小時左右，其他時間會安排一些休閒活動，讓他們有像在學校一樣的感覺。」
(中時電子報)
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