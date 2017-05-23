罰錢沒用！酒駕被逮5次還不改

去年警方取締10萬4千多件酒駕違規，1成5為累犯，立法院初審通過加重酒駕違規罰則且新增乘客連坐條款；台中市45歲王姓男子4次酒駕被查獲，日前收到法院收到的公共危險判決書，被開罰12萬元，竟不知警惕，隔天又酒駕上路，警方攔查酒測值達0.31mg/l，訊後依公共危險罪嫌移送。

台中市警局交通大隊第一中隊員警，當時在台灣大道、文心路口執行勤務發現王姓男子騎機車呈蛇行狀態予以攔查，王男辯稱，因前一天收到公共危險罪的法院判決書，金額高達12萬罰金，借酒澆愁，詢問時發現王有濃濃酒氣，並進行酒測。

警方表示，王男曾在2004年、2014年、2015年、2017年間，因酒後駕車被警方查獲，前4次判處拘役或罰金，都是繳納罰金。這次第5次酒駕，王男很憂心執行時檢察官會不准易科罰金，命令他入獄執行，丟了工作。

王姓男子表示，他有酒癮，受不了就會想要喝酒，每日平均喝7、8罐啤酒，才會常被查獲酒駕。對於前4次的酒駕，在繳納罰金執行完畢後，卻沒有收斂一點很後悔，如今酒測值翻倍將加重判刑，警方奉勸王應尊重其他用路人生命，切勿再酒駕上路。

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(中時)