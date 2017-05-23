「17舒淇」被家暴想離婚 竟找前夫偽簽協議書

曾在直播APP自稱「17舒淇」、「舒淇狐狸」的女子黃晴歆，因受到現任丈夫王男家暴想離婚，但王男遲遲不肯簽字，竟異想天開，找來李姓前夫幫她偽簽現任老公名字，並一起到戶政事務所辦理登記，卻被眼尖承辦人員識破，立即報警。新北地院依偽造文書罪，各判2月徒刑，可上訴。

判決指出，黃晴歆因長期遭到王男拳腳相向，想要離婚結束關係，卻遭到王男拒絕。黃女靈機一動，找上李姓前夫在離婚協議書上簽上王男名字，並於2016年8月29日，與李男一起到蘆洲戶政事務所辦登記。

承辦人員比對戶政系統內的照片，發現此王男非彼王男，當下立即報警，2人到案後均坦承犯案。

新北地院依偽造私文書罪，判處黃女、李男各2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

(中時)