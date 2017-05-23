師生居民合作 大溪仁義里打造祕境茶花亭

大溪區仁義里和元智大學藝術與設計學系合作，推動將「故事街角屋」改造成祕境茶花亭，未來還要設創意廚房。(賴佑維攝)

大溪區仁義里和元智大學藝術與設計學系合作，推動將「故事街角屋」改造成祕境茶花亭，未來還要設創意廚房。(賴佑維攝)

大溪區仁義里和元智大學藝術與設計學系合作，推動將「故事街角屋」改造成祕境茶花亭，未來還要設創意廚房。(賴佑維攝)

桃園市大溪區仁義里長黃禎透過市府都市發展局計畫，和元智大學合作，將里內「故事街角屋」一隅改造成「祕境茶花亭」。透過師生和居民合作，還打造「小草包」、「許願磚」，不但提升居民凝聚力，也讓社區變得更美麗。

黃禎說，師生們和里民在街角屋內分為小草包、許願磚2組，許願磚組則由居民和師生們在磚塊上寫下願望，並在茶花旁的砌起磚牆。小草包組則是將迷迭香、薄荷等植物種植在水苔上，並透過綿繩吊掛在牆上，為茶花亭增加文藝氣息。

元智大學藝術與設計學系老師黃琬雯說，這是學生們的設計創作課程，希望他們走出教室，並與社區接觸。學生方謦昀說，堆砌許願磚時，感受到居民的凝聚力，讓她相當感動。另名學生李聿負責教導居民製作小草包，她說，有爺爺奶奶因為力不從心，卻也靜靜在旁觀看，讓她相當感動。也希望透過社區營造，讓社區變得更美。

(中時)