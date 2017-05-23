為祭儀慶典獵山羌 2名排灣族男子獲判無罪
屏東三地門鄉排灣族李姓、邱姓男子，去年元旦上山打獵，持獵槍獵捕保育類山羌、長鬃山羊共3隻遭查獲，依違反《野保法》送辦；橋頭地院認為，2人狩獵行為是基於傳統文化、祭儀的延續，符合野保法第21條之1第1項不罰的規定，判決無罪。
判決指出，李、邱2人去年元旦，攜帶自製獵槍、子彈到高雄六龜山區打獵，獵捕2隻山羌、1隻長鬃山羊，欲開車離開時，遭警方攔查查獲，訊後移送法辦。
橋頭地院審理發現，2人是為參加排灣族傳統在元旦1月1日所舉辦的「馬嘎績發沙慶典」，部落的年輕人必須上山打獵，把獵物帶回與頭目族人分享，好迎接新的一年，且狩獵的動物愈大愈好，獵人將被視為部落英雄表揚。
合議庭認定，這項排灣族慶典已流傳上百年，2人是基於部落傳統文化和祭儀所需上山打獵，屬野生動物保育法第21條之1第1項規定不罰的行為，因此獲判無罪。
屏科大教授裴家騏相當認同此判決，因為適度開放獵人狩獵，反而能平衡森林生態，還可創造經濟效益。
裴家騏指出，原住民族狩獵是文化性需求，應保障基本權利，政府除了積極輔導，也可制定運動娛樂化的狩獵管理政策，狩獵管理在於控管野生動物數量，近年來台灣森林因缺乏雲豹這類等大型肉食性動物，山羌、水鹿等食草獸動物大增，造成生態失衡。
他表示，合法狩獵在歐美、日本、非洲等野生動物資源豐沛國家，行之有年，在特定季節及區域，開放獵捕特定物種，不但能平衡野生動物族群，還為政府挹注龐大收入，再拿來做為瀕危物種的保育經費，成為良性循環。
(中時)
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