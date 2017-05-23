攜毒開車闖機車道 男子生日當天遭逮

警方在歐男車上查獲安非他命。（譚宇哲翻攝）

新北市30歲歐姓男子20日開車前往淡水，疑似因路況不熟誤闖機車引道，遭淡水警分局竹圍派出所警員攔下，車內一包安非他命（1.86克）當場被查獲，沒想到剛過凌晨0時，歐男突然接獲友人來電祝賀生日快樂，讓歐男當下一臉無奈，也讓警方搖頭直呼這個生日禮太「毒」，並將其依法送辦。

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(中時)