縣市合併話題延燒 陳明文：追求全國一致行政區畫

嘉義縣市合併話題成熱門話題，立委陳明文認為，縣市分治超過35年，縣市都已經分別建立完整的行政運作機制，運作上也還算順暢，沒有明顯窒礙難行之處，討論縣市再合併其實沒有實質意義，所以縣市合併與否並不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是問題的關鍵。

陳明文回顧嘉義縣市歷史，民國71年嘉義市升格為省轄市，縣市從此分治35年，分治前的嘉縣財政狀況還過得去，但分治後，嘉市囊括了原嘉義縣工商發展的精華地區，財政狀況當然可以維持得很好，而嘉縣因為淪為財政狀況敬陪末座的縣市，若不是歷任縣長與縣議會的積極打拼，爭取高鐵、故宮與產業園區落腳嘉義，嘉縣可能到現在都還是一個落後發展的縣市。

陳明文特別強調，該探討的是行政區畫與國土規畫問題，6都成立之後，對於非直轄市造成嚴重的衝擊，不論是人流、金流或是企業流，皆大量往6都移動，已經變相掏空非直轄市的縣市。且現行制度下，部分縣市採取區長直接派任的2級政府制，部分縣市仍為鄉鎮市長民選的3級政府制，不但制度紊亂，更亦衍生權責不清的問題，建議中央政府應該重行進行整體規畫，打造全國一致的行政區畫，「全國縣市應全面比照直轄市採行2級政府制，落實行政制度的統一」。

陳明文認為，從政府的角度來看，地理位置相近或是國土利用相近的縣市其實可以進行重新整併，現行的20幾個縣市可以整併為7大直轄市，例如，花蓮縣與台東縣兩個東部縣市可以整合為一個東部的直轄市，北北基宜也可以整併為一個直轄市，嘉義縣市可與雲林縣合併成為一個農業直轄市，其餘如中彰投、桃竹苗、南高高屏與離島亦可進行整併，唯有全國一致性的行政區畫，才能拉近城鄉之間的落差，帶動台灣全面的發展。

(中時)