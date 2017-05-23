縣市合併話題延燒 陳明文：追求全國一致行政區畫
嘉義縣市合併話題成熱門話題，立委陳明文認為，縣市分治超過35年，縣市都已經分別建立完整的行政運作機制，運作上也還算順暢，沒有明顯窒礙難行之處，討論縣市再合併其實沒有實質意義，所以縣市合併與否並不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是問題的關鍵。
陳明文回顧嘉義縣市歷史，民國71年嘉義市升格為省轄市，縣市從此分治35年，分治前的嘉縣財政狀況還過得去，但分治後，嘉市囊括了原嘉義縣工商發展的精華地區，財政狀況當然可以維持得很好，而嘉縣因為淪為財政狀況敬陪末座的縣市，若不是歷任縣長與縣議會的積極打拼，爭取高鐵、故宮與產業園區落腳嘉義，嘉縣可能到現在都還是一個落後發展的縣市。
陳明文特別強調，該探討的是行政區畫與國土規畫問題，6都成立之後，對於非直轄市造成嚴重的衝擊，不論是人流、金流或是企業流，皆大量往6都移動，已經變相掏空非直轄市的縣市。且現行制度下，部分縣市採取區長直接派任的2級政府制，部分縣市仍為鄉鎮市長民選的3級政府制，不但制度紊亂，更亦衍生權責不清的問題，建議中央政府應該重行進行整體規畫，打造全國一致的行政區畫，「全國縣市應全面比照直轄市採行2級政府制，落實行政制度的統一」。
陳明文認為，從政府的角度來看，地理位置相近或是國土利用相近的縣市其實可以進行重新整併，現行的20幾個縣市可以整併為7大直轄市，例如，花蓮縣與台東縣兩個東部縣市可以整合為一個東部的直轄市，北北基宜也可以整併為一個直轄市，嘉義縣市可與雲林縣合併成為一個農業直轄市，其餘如中彰投、桃竹苗、南高高屏與離島亦可進行整併，唯有全國一致性的行政區畫，才能拉近城鄉之間的落差，帶動台灣全面的發展。
(中時)
關鍵字：陳明文
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。