自製教材開設國籍小學堂 他獲桃園模範公務員

平鎮區戶政事務所戶籍員蕭檉巃（中）負責戶籍、新移民歸化業務，還撥空開設「國籍小學堂」課程，幫助新移民通過歸化考試。(賴佑維攝)

平鎮區戶政事務所戶籍員蕭檉巃負責戶籍、新移民歸化業務，還開設「國籍小學堂」課程，幫助新移民通過歸化考試。因考試內容包羅萬象，他還自己準備教材，獲得新移民肯定，也因此獲頒今年桃園市模範公務員。

準備教材時，蕭檉巃犧牲自己的休息時間，也大量使用圖示讓新移民們更好理解，而來自各國的新移民們中文能力不一，也要使他需更細心的授課。在他幫助下，已有19人完成歸化程序，也因此獲頒今年桃園市模範公務員。

(中時)