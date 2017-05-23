鋒面帶來降雨 南部水情獲得緩解

鋒面帶來降雨，高屏攔河堰流量回升。(南水局提供)

曾文水庫蓄水率提升。(南水局提供)

接連幾波鋒面帶來降雨，全台水庫都有進帳，包括南化、曾文水庫蓄水率大幅提升，高雄地區高屏攔河堰的河川流量，也有明顯回升，南區水資局表示，雖然水情仍吃緊，但對乾旱情況已稍有緩解。

由於今年初以來乾旱不雨，嘉義、台南、高雄等地的水情燈號轉為第一階段顯水的黃燈，所幸4月中旬以後幾波鋒面，為南部地區水庫帶來水量挹注，尤其水庫蓄水偏低的南化水庫，已透過加強攔河堰引水進入水庫蓄存，蓄水率大幅提升。

根據南水局統計，自5月迄今，嘉義地區仁義潭、台南地區南化水庫集水區降雨量，分別為50及107毫米，累積進水量分別達240萬噸及1800萬噸以上，目前仍持續進水中。

高雄地區高屏溪河川流量也回升到每秒36立方公尺以上，相較於4月份水情已有紓解，未來2週仍有降雨機會，且時序將進入豐水期，預計會有持續進水的機會。

南水局則呼籲民眾不要因為水情稍有改善而忽略節水的重要性，應持續抱持「有水當思無水之苦」，節約用水，將會與各地水庫管理中心，一同持續監控各地河川流量變化情形，加強攔河堰引水，提升水庫蓄水率，早日解除旱象。

(中時)