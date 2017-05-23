鋒面帶來降雨 南部水情獲得緩解
接連幾波鋒面帶來降雨，全台水庫都有進帳，包括南化、曾文水庫蓄水率大幅提升，高雄地區高屏攔河堰的河川流量，也有明顯回升，南區水資局表示，雖然水情仍吃緊，但對乾旱情況已稍有緩解。
由於今年初以來乾旱不雨，嘉義、台南、高雄等地的水情燈號轉為第一階段顯水的黃燈，所幸4月中旬以後幾波鋒面，為南部地區水庫帶來水量挹注，尤其水庫蓄水偏低的南化水庫，已透過加強攔河堰引水進入水庫蓄存，蓄水率大幅提升。
根據南水局統計，自5月迄今，嘉義地區仁義潭、台南地區南化水庫集水區降雨量，分別為50及107毫米，累積進水量分別達240萬噸及1800萬噸以上，目前仍持續進水中。
高雄地區高屏溪河川流量也回升到每秒36立方公尺以上，相較於4月份水情已有紓解，未來2週仍有降雨機會，且時序將進入豐水期，預計會有持續進水的機會。
南水局則呼籲民眾不要因為水情稍有改善而忽略節水的重要性，應持續抱持「有水當思無水之苦」，節約用水，將會與各地水庫管理中心，一同持續監控各地河川流量變化情形，加強攔河堰引水，提升水庫蓄水率，早日解除旱象。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。