夜問打權》一例一休轉彎 民進黨勞工政策打假球！

5/23《夜問打權》節目來賓李明賢（左起）、賴憲政、王育敏、董智森。（中天提供）

5/23《夜問打權》來賓張友驊。（中天提供）

一例一休轉彎，突顯民進黨的勞工政策是打假球！ 綠委連促「放寬加班上限」和「核實算工時」，中南部因一例一休上路，基層崩盤綠跨派系焦慮，綠營鐵粉想撤軍，逼綠委棄民進黨中央提修法？但是蔡英文表姐林美珠都無動於衷，只為顧蔡英文面子忘了人民的肚子？ 想想幾個月前，藍營怎麼在立院戰力抗一例一休通過法案，今天看來格外諷剌 …

保扁聲浪四起，小英該如何該招？為了特赦扁，「阿扁們」都烙重話要逼宮？立院三寶蔡啟芳重出江湖，為保扁嗆兒不排特赦法斷父子關係，蔡易餘：「我爸是講幹話之王」引起熱議 ！ 挺扁政客們看準小英沒膽關扁，大放厥詞？ 不論陳水扁有罪無罪就是要修法特赦，難道立法院、司法已是民進黨，不再是人民的？來賓資深媒體人張友驊分析：「為了2020選舉，蔡英文是不會放扁」所以…阿扁未來還有戲？

連張小月都瘋狂，為了官位寧可扮丑角？張小月硬拗一帶一路多國被陸脅迫參加！ 難道把29國元首當笨蛋？ 蔡政府不接受陸一中原則， WHA被拒，衛福部在WHA大會外被笑話，都是阿共的陰謀，就是不反省自己的方向錯？

今天晚上十點，中天娛樂台39頻道， 一起和智賢來打權！

(中時電子報)