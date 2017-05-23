英曼徹斯特再傳購物中心爆炸 警方逮捕一嫌犯

才發生演唱會自殺炸彈攻擊的英國曼徹斯，再傳購物中心爆炸案，工作人員立即疏散顧客，警方迅遺封鎖現場。（圖／美聯社）

在演唱會爆炸案造成22人死亡、59人受傷後，當地時間隔日再發生一起購物中心爆炸案。爆炸發生後購物中心迅速疏散顧客，警方立即展開警戒。圖為阿戴爾購物中心外被疏散的民眾。（圖／美聯社）

據路透報導，才傳出演唱會恐怖攻擊的曼徹斯特再傳出一起購物中心爆炸案。目擊者表示，這個名為阿戴爾(Arndale)的購物中心傳出巨大爆炸聲，民眾驚慌逃竄，購物中心立即疏散數百名工作人員與顧客，現場有武裝警察高度警戒中，警方已逮捕一名嫌犯。

報導說，這名被捕男子因在阿戴爾購物中心實施炸彈威脅，可能與其後的爆炸有關。

由於才發生體育館演唱會恐怖攻擊爆炸案，同一城市再發生購物中心爆炸時讓現場民眾驚恐莫名。圖為阿戴爾購物中心疏散飽受驚嚇的顧客。（圖／美聯社）

另據《今日俄羅斯》(RT)報導，在爆炸發生後，警方封鎖曼徹斯特阿戴爾購物中心。不久後警戒狀況解除，阿戴爾購物中心已重新開放。

英國曼徹斯特市一座體育館22日晚發生恐怖攻擊爆炸案。爆炸發生時，美國新生代女歌手亞莉安娜（Ariana Grande）正在進行演出。英國廣播公司（BBC）稱，目前已有22人死亡，59人受傷，死者包括兒童。警方目前正在現場調查，並警告市民勿接近該區域。

(中時電子報)