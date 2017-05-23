英曼徹斯特再傳購物中心爆炸 警方逮捕一嫌犯
據路透報導，才傳出演唱會恐怖攻擊的曼徹斯特再傳出一起購物中心爆炸案。目擊者表示，這個名為阿戴爾(Arndale)的購物中心傳出巨大爆炸聲，民眾驚慌逃竄，購物中心立即疏散數百名工作人員與顧客，現場有武裝警察高度警戒中，警方已逮捕一名嫌犯。
報導說，這名被捕男子因在阿戴爾購物中心實施炸彈威脅，可能與其後的爆炸有關。
另據《今日俄羅斯》(RT)報導，在爆炸發生後，警方封鎖曼徹斯特阿戴爾購物中心。不久後警戒狀況解除，阿戴爾購物中心已重新開放。
英國曼徹斯特市一座體育館22日晚發生恐怖攻擊爆炸案。爆炸發生時，美國新生代女歌手亞莉安娜（Ariana Grande）正在進行演出。英國廣播公司（BBC）稱，目前已有22人死亡，59人受傷，死者包括兒童。警方目前正在現場調查，並警告市民勿接近該區域。
(中時電子報)
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