嘉義縣市合併延燒 李俊俋：反對徒具形式的合併

嘉義縣市合併議題發燒，嘉市立委李俊俋也在臉書表態，指對於縣市合併的態度，「我反對徒具形式的合併」，並以財務狀況舉例，指縣市舉債狀況相差100倍，每位嘉義市民平均負債約370元，但縣民每人約3萬7258元，一旦合併，每人平均負債約2萬4579元，嘉義縣民沒大幅減少負債，嘉義市民的每人舉債額倍增。

李俊俋在PO文中指出，嘉義市與嘉義縣，就像牙齒與嘴唇一樣，唇亡齒寒，而大嘉義的未來規畫，並無法自外於雲嘉南整個大區域，目前我們要做得不是縣市合併，應該是如何聯合鄰近縣市，進行區域治理，這才是關鍵。

(中時)