宇碩興業竄改金平膜衣錠藥品效期 高市下架
宇碩興業公司竄改治療躁鬱症藥品Zypin（金平膜衣錠）的效期及批號，高雄市衛生局今天啟動全面清查快速處理，當場勒令業者全面下架回收；至傍晚已清查藥商、藥局、醫療機構1124家，查獲尚陞藥品公司庫存145瓶共4060粒，3家診所1家藥局共3186粒，總計下架回收7246粒Zypin。
衛生局昨晚9點30分接獲衛褔部食藥署通知，宇碩興業公司竄改Zypin（金平膜衣錠）藥品效期及批號，請各縣市衛生局配合清查轄區藥品回收情形。
高市衛生局今天上午立即啟動全面清查應變機制，除通知藥師（生）及醫師等相關公會轉知所屬會員配合辦理外，並派員協同轄區衛生所稽查人員前往下游供貨商、高市尚陞藥品公司查核，並同步通知各區衛生所藥（醫）政人員針對轄區藥局、醫院、診所進行稽查，若發現現場有陳列販賣及庫存「Zypin(金平膜衣錠)時，請他們立即下架回收。
衛生局表示，對於隱匿不配合的商家則依據藥事法第94條處以2─10萬元罰鍰。
衛生局提醒，該藥品為精神科治療躁鬱症藥品，為確保民眾用藥安全，不管效期，只要是批號為E1235及E1238的案內藥品，請民眾立即停止使用並盡速回診就醫，由專科醫師重新開立處方，以避免延誤病情。
衛生局呼籲所有醫療機構、藥局及藥商都要立即配合回收下架，以免受罰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。