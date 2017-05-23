宇碩興業竄改金平膜衣錠藥品效期 高市下架

治療躁鬱症藥品Zypin（金平膜衣錠）。（高雄市衛生局提供）

宇碩興業公司竄改治療躁鬱症藥品Zypin（金平膜衣錠）的效期及批號，高市衛生局今天稽查藥局。（高雄市衛生局提供）

宇碩興業公司竄改治療躁鬱症藥品Zypin（金平膜衣錠）的效期及批號，高市衛生局今天稽查藥局。（高雄市衛生局提供）

高市衛生局今天稽查藥局帳冊。（高雄市衛生局提供）

宇碩興業公司竄改治療躁鬱症藥品Zypin（金平膜衣錠）的效期及批號，高雄市衛生局今天啟動全面清查快速處理，當場勒令業者全面下架回收；至傍晚已清查藥商、藥局、醫療機構1124家，查獲尚陞藥品公司庫存145瓶共4060粒，3家診所1家藥局共3186粒，總計下架回收7246粒Zypin。

衛生局昨晚9點30分接獲衛褔部食藥署通知，宇碩興業公司竄改Zypin（金平膜衣錠）藥品效期及批號，請各縣市衛生局配合清查轄區藥品回收情形。

高市衛生局今天上午立即啟動全面清查應變機制，除通知藥師（生）及醫師等相關公會轉知所屬會員配合辦理外，並派員協同轄區衛生所稽查人員前往下游供貨商、高市尚陞藥品公司查核，並同步通知各區衛生所藥（醫）政人員針對轄區藥局、醫院、診所進行稽查，若發現現場有陳列販賣及庫存「Zypin(金平膜衣錠)時，請他們立即下架回收。

衛生局表示，對於隱匿不配合的商家則依據藥事法第94條處以2─10萬元罰鍰。

衛生局提醒，該藥品為精神科治療躁鬱症藥品，為確保民眾用藥安全，不管效期，只要是批號為E1235及E1238的案內藥品，請民眾立即停止使用並盡速回診就醫，由專科醫師重新開立處方，以避免延誤病情。

衛生局呼籲所有醫療機構、藥局及藥商都要立即配合回收下架，以免受罰。

(中時)