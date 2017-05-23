高雄春天藝術節深耕有成，歌劇票房紅不讓

6月初在高雄演出的《卡門》，主要演員定裝並加緊排練。（文化局提供）

高雄春天藝術節深耕有成，歌劇票房年年紅不讓，今年第三度推出自製旗艦歌劇《卡門》，開演前2周，票房揮出全壘打，令工作人員士氣大振。

《卡門》邀來澳洲歌劇院的導演馬修‧巴克利，並延攬百年來最佳卡門女主角人選、現今極為搶手的美籍次女高音克莉絲汀查維斯，及活躍於莫斯科大劇院、柏林德國歌劇院、紐約大都會歌劇院的義大利籍重抒情男高音雷卡多馬西擔綱男女主角。

二位主要演員，美國與義大利聲樂家近日已與高雄市交響樂團進行密集排練。10位要角聲樂家穿著由服裝設計師謝建國設計、30年代風格的戲服首度定裝亮相。

儘管《卡門》全本歌劇在世界各地演出無數版本，高雄春天藝術節網羅台灣優質製作團隊及聲樂家，由指揮楊智欽率高雄市交響樂團、高雄室內合唱團、世紀合唱團，台灣聲樂名家男中音巫白玉璽、女高音羅明芳等人及台灣設計團隊服裝設計謝建國、舞台設計陳慧、整體造型黃慧貞、洪心愉，共同以獨特風格演繹轟烈《卡門》。

主辦單位高雄市文化局表示，歌劇是最為繁複、龐大人力與資金的表演藝術，高雄春天藝術節在有限的製作預算下要堅持高規格、精品藝術的呈現。從劇目的決定、演出製作團隊的邀請、包含導演、男女主角的擇定，到跨界製作層面的溝通過程，皆由春藝團隊規劃與執行。

尹局長也表示，很高興自2015年起首次自製《魔笛》《茶花女》等歌劇後，連續2年票券皆於演出前2周即搶票售罄，演出後好評如潮，已成功培養高雄觀賞歌劇的人口。

(中時)