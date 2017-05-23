家中6口5人殘障 總統教育獎得主潘明皓：家人都很可愛
獲得今年總統教育獎的台東高商學生潘明
皓，家裡包括母親、有5人智障或喑啞，只有他正常，他不認為自己生長在逆境，反而覺得家人們很可愛，很窩心，對於能夠獲獎，他訝異地說：「這只是家人之間的愛，這樣也能被表揚喔？」，老師聽到，感動噴淚。
台東高商推薦的觀光科學生潘明皓參加總統教育獎獲選，校方表示，明皓的媽媽就讀國中時認識抽菸喝酒染毒的男人，她也跟著染毒，導致精神及智能都出問題，生下弟弟中度智障且不會說話。
後來媽媽的男人跑了後，明皓、弟弟和媽媽回娘家，外祖父是肢障，外祖母中度智障，舅舅重度智障，一家6口，有5人領殘障手冊。
潘明皓說，外婆雖然中度智障，但在他眼裡「阿嬤很能幹」。家裡堆得像垃圾場，等著變現金，也撿別人丟棄的蔬果，變成餐桌佳餚。他說，這樣既不怕沒錢，也不會挨餓。
阿嬤天推著破車撿破爛，他經常跟阿嬤出去，有時候會被一群人拖到無人處，嘲笑、拳打腳踢，阿嬤則會喊破喉嚨趕走那些小孩，阿嬤是他最堅強的後盾」。
潘明皓相當樂觀，不認為自己身處逆境，他說，我的家人雖然都不聰明，有的不會說話，有的腳不方便，但他們都善良，每一位都是他的人生課題，「家人都很可愛」。
潘明皓今年7月畢業後，決定立即投身軍旅，當志願役士兵，減輕家裡的經濟負擔，服役過程再進修朝軍官邁進。未來將到大學進修特教系，希望當特教老師，將自己的特殊家庭經驗，幫助需要的孩子。
(中時)
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